Dall'Ufficio scolastico regionale: "I docenti comunichino la scelta delle sedi"

La Spezia - Sono terminate le operazioni di mobilità e immissione in graduatoria per i docenti della provincia spezzina. In merito dall'Ufficio scolastico regionale ricorda che: “A conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2020/21 e considerata la necessità di procedere alle assunzioni a tempo determinato, si invitano tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie indicate in oggetto, ove interessati alla procedura, a compilare e a ritrasmettere all’Ufficio scrivente entro il giorno 09.09.2020, all’indirizzo mail: massimo.nardi.sp@istruzione.it, il modello relativo alla scelta delle sedi, unitamente a copia di documento di identità valido e di codice fiscale. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: http://www.istruzionelaspezia.it con valore di notifica per tutti gli interessati”.