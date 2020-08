Dall'Info lavoro alla blue economy nel post Covid per il progetto Ma.R.E

La Spezia - Rafforzamento dello sportello Info lavoro e sviluppo di prassi collaborative con il Centro per l’Impiego alla luce dell’impatto dell’emergenza Covid 19 sulla dinamica occupazionale. Rafforzamento delle competenze degli attori del sistema istruzione-formazione-lavoro e dei servizi di orientamento e integrazione potenziata dei servizi di matching tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito della filiera della blue economy. Sono queste le attività dell’azione pilota del progetto "Marché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi", il cui acronimo è Ma.R.E, che l’amministrazione svolgerà per dare attuazione alla convenzione tra Regione Liguria e Comune della Spezia, il cui schema è stato approvato ieri dalla Giunta comunale. La sottoscrizione della convenzione si presenta come la formalizzazione di un percorso avviato nel 2018 che ha visto la nascita dello sportello Info Lavoro, riconosciuto da Regione Liguria e scelto per veicolare la buona prassi spezzina anche oltre i confini regionali.

Ma.R.E è un progetto strategico finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e coinvolge 14 partner provenienti dalle regioni dello spazio di cooperazione (Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e PACA). Regione Liguria è capofila del progetto.

Alla luce dell’emergenza epidemiologica e della situazione economica ed occupazionale che ne è derivata e che si prospetta, occorre infatti individuare misure che possano rappresentare un valido sostegno per il mercato del lavoro post-emergenza Covid 19. Gli obiettivi del progetto MA.R.E vanno proprio in questa direzione.

La Regione Liguria, oltre che coordinare l’azione pilota, verificarne la coerenza e monitorarne l’avanzamento, si impegna a rimborsare le spese del Comune derivanti dallo svolgimento delle attività previste nella convenzione, che ammontano a 350 mila euro.

"Ora più che mai, in questo momento emergenziale, è fondamentale favorire e sostenere il mercato del lavoro e il progetto deliberato dalla Giunta su proposta del Vice Sindaco Giacomelli va proprio in questo senso - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini -. Attraverso la stipula di una convenzione fra Regione Liguria e il Comune della Spezia, infatti, ci proponiamo di realizzare un'analisi del contesto economico e occupazionale del territorio per promuovere politiche a favore del lavoro e in particolare del settore trainante della blue economy. Inoltre, visti i risultati, lo Sportello Info-Lavoro sarà maggiormente rafforzato per intensificare la rete a supporto della ricerca di lavoro e implementare i servizi di domanda e offerta. Un'opportunità maggiore, soprattutto in questo momento delicato e difficile, per comprendere quali possibilità, lavorative e formative, possono essere ricercate".

"La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2021 e consentirà di offrire maggiori opportunità d'impiego a giovani, studenti, lavoratori, disoccupati e inoccupati anche e soprattutto in questo particolare momento di difficoltà in cui versa il mercato del lavoro. Il progetto consentirà infatti di rafforzare i meccanismi di incontro tra offerta e domanda di lavoro anche attraverso la Rete per il lavoro e progetti che coinvolgeranno istituti scolastici superiori e le aziende. Il tutto realizzato in collaborazione con il Centro per l’Impego" sottolinea il vice sindaco Genziana Giacomelli.