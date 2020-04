Dal supermarket alla bottega di paese, gli aderenti al 'Buono spesa'

La Spezia - Va a chiudersi nei vari comuni dello Spezzino la raccolta delle domande per il 'Buono spesa', cioè il contributo per l'approvvigionamento alimentare stabilito dal governo centrale con l'obbiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà. Da Roma sono arrivate le risorse – il capoluogo ha ottenuto poco meno di mezzo milione di euro -, stava ai vari enti comunali cesellare le modalità di distribuzione del bonus, certo tenendo come stella polare l'aiuto ai più fragili. Tempo fino a lunedì 13 aprile per far richiesta per chi sta nel comune della Spezia (QUI il dettaglio). Attualmente sono in tutto quattordici le attività convenzionate con Yes Ticket cittadine nelle quali gli spezzini potranno spendere il contributo. I negozi sono i seguenti: Coop (Via Amendola), Basko (Via Roma), Doro (Via Fiume, via Galilei, via Napoli); Conad City (Piazza Matteotti), Panificio Gastronomia Pastorino (via Alberto Picco), Roby e Nico Gastronomia (via Alberto Picco), Basko (via Vittorio Veneto), Salumeria Gerali (via Vittorio Veneto), Conad City (via Buonviaggio), Coop (via Fontevivo, via Saffi), Pescetto Macelleria (via Sarzana). Palazzo civico ha lanciato un bando per raccogliere eventuali ulteriori adesioni.



A Sarzana (QUI le modalità di presentazione) – andando a effettuare una panoramica sui comuni più popolosi della provincia - i punti di riferimento per spendere il bonus alimentare sono l'Emporio solidale di Via Castruccio, l'Ipercoop e l'Ipersoap della Variante. Ad Ameglia, dove la pratica si è raccolta con l'accoglimento di quaranta domande, il contributo potrà essere usato in queste attività:



Alimentari Giannina di Landi Francesca - Montemarcello -0187/65928

Macelleria Lucchesi di Lucchesi Alessandra - Fiumaretta -347/3731621

Carrefour Express - Ameglia - 0187/608091

La Bottega, Coop. Terre del Magra - Fiumaretta - 0187/648415 -389/9814098

La Bottega di Nonna Nita di Pruno Daniela - Bocca di Magra -0187/65800 - 346/6910720

Alimentari Liliana di Seremedi Gianni - Ameglia - 0187/65800 -329/8015146

La Bottega di Simona di Falconi Simona - Ameglia - 333/6467454

Alimentari Tris - Fiumaretta - 0187/649035

Alimentari Giovannelli Giuliana - Fiumaretta - 0187/643777





A Santo Stefano, che ha chiuso una prima raccolta delle domande decidendo tuttavia di accoglierne altre in virtù delle risorse ancora disponibili, queste sono le attività aderenti:



Alimentari Alba&Mari, Via Mazzini telefono 0187 699793

Alimentari Patrizia Venturini, Piazza Garibaldi telefono 0187 697001

Alimentari Daniela Storti Via Cisa Vecchia 23 telefono 0187 631382

Cose Buone di Sicilia, Via Cisa Sud, 358. telefono 333 336 9799

La Bottega della Luana, Via Cacioppo telefono 0187/631257

La bottega di Pelato Via Cisa Sud, 219 telefono 0187 631009

Non solo frutta, Via Cisa Sud 316 telefono 370 313 6521

Valerio's Bakery Via Cisa Sud, 126 telefono 0187 699243

Antico market Via Cisa Sud telefono 0187 699074

Supermercato Conad Via Arzelà telefono 0187 695225



Questi i punti di riferimento ad Arcola, dove gli aventi diritto ai buoni spesa verranno contattati telefonicamente e dovranno indicare un unico punto presso il quale acquistare i generi alimentari:



Coop Via Valentini

Penny Market

Alimentari Bistrot Guastini di Viale della Repubblica

Coop Romito

Alimentari Rudy Romito

Alimentari Maroka Romito

Alimentari Redi Romito

Eurospin Termo

Ekom Pianazze



Le attività aderenti a Vezzano:



Basko Bottagna

Carrefour Express Via Termo

Conad Santo Stefano Magra

Eurospin Fornola



E a Bolano:



Alimentari Il Frutteto, Via Europa n. 13 tel. 0187932769

Alimentari Girasoli di Vignoli, Via Roma n. 48 tel. 3402668392

Alimentari Le Fragole, Via Romana n. 51 tel. 0187932100

Alimentari F.lli Torracca, Via Genova n. 19 tel. 0187940029

Alimentari Malu, Via dei Castagni n. 27 tel. 3284578163

Alimentari Pan e Fugazza, Via Codalina n. 4 tel. 0187952537

City Coffee, Via Italia n. 82 tel. 0187952516

IperSoap, Via Romana n. 103/105 tel. 0187940104

Macelleria Angeletti Roberto, Via Romana n. tel. 0187934333

Macelleria di Angeletti Stefano, Via Genova n. 16 tel. 0187934153

Panificio Cav. Penna, Via Romana n.13 tel. 0187933803

Panificio Stefanini & Censoplano, Via Europa n. 30 tel. 0187933652

Supermercato Conad, Via L. da Vinci 15 tel. 0187931101

Supermercato Eurospin, Via Verdi tel. 0187939167

Vinicola Arzà, Via Cisa n. 40 tel. 0187933602

Il Mattarello Pazzo, Via Romana n. 32 tel. 0187933485

Farmacia Bruni, Via Romana n. 44 tel. 0187933831

Farmacia Comunale, Via Genova 176 tel. 0187932196



Follo



Alimentari Dmeno di R. Benito Piazza Matteotti tel. 339/7188938

Alimentari La Coccinella Via Brig. Partigiane 29 tel. 3315870969

Alimentari Gorini Stefania Via Europa 2/C tel. 0187/558640

Alimentari La Tua Bottega Via Aldo Moro 127 tel. 0187/561883

Alimentari Fantasy Drink Via Aldo Moro 197 tel. 0187/561943

Macelleria Mej Piotr Via Aldo Moro 135 tel. 3271489399

Alimentari Rossi Laura Via Villa 1 Bastremoli tel. 0187/947219

Alimentari Drovandi Patrizia V. La Spezia Carnea tel. 0187/947087

Frutta e Verdura Tedeschi Via Pizzarra Carnea tel. 3315686170

Panificio Ricciardi P.za Garibaldi tel. 0187/559223

Il Pane di Alice Via Genova 175 – Ceparana tel. 3483908595

Panificio Giacopinelli Via Aldo Moro 173 tel.0187/930175

Supermercato Conad, V. Da Vinci Ceparana tel. 0187931101

Supermercato Eurospin Via Verdi Ceparana tel. 0187939167

Supermercato Basko – Bottagna tel. 010/173995



Luni



Macelleria Baracchini, Via Aurelia 78

Panificio Parodi, Via Dogana 219

Supemercato Sesal, Via Firenze 13

Supermercato Coop, Via Aurelia 249, Via Dogana 165, Via Castagno 25

Alimentari Corsi Cristina, Piazza Serravalle 12

Tordelleria La Chicca, Via Aurelia 94



Il Comune di Lerici, al quale sono pervenute 258 domande, comunicherà in via ufficiale soltanto domattina i nominativi degli esercizi commerciali disponibili a incassare i buoni. Mentre all'altro capo del Golfo, a Porto Venere, i buoni sono spendibili al Supermercato Conad Margherita di Via Garibaldi 7, nel paese capoluogo, e al Supermercato Carrefour Express di Via Libertà 79 alle Grazie. A Levanto, il più popoloso comune rivierasco, bonus alimentare accettato alla Conad di Via Martiri, alla Crai di Piazza Staglieno, al Doro di Piazza Staglieno, alla Bottega della frutta di Via Dante, all'Angolo di Corso Roma, alla Macelleria Du Stagnu di Via Garibaldi, al Sigma di Via N.S. Della Guardia.