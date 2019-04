Dal passa parola alla nascita ufficiale del "Comitato Fossitermi"

La Spezia - Nei giorni scorsi si è costituito il Comitato Fossitermi al quale hanno aderito un gruppo di cittadini della zona con significato di dare vita ad un'associazione con la finalità di rendere i quartieri Fossitermi e Scorza ordinati, con una manutenzione adeguata e in grado di garantire la massima sicurezza e tranquillità agli abitanti della zona. Insomma "vivibili". I soci fondatori sono 9 di cui il presidente Marisa Granello, vicepresidente Raffaella Ramaro, segretario Andrea Lerici, segretario amministrativo Roberto Fiorelli e consiglieri Sandra Battistini, Roberto Capasso, Francesca Costi, Lorenzo Mazzocchetti e Manuela Sacchetti.

"Nato nell’estate del 2015 - si legge in una nota - come comitato spontaneo a seguito di una rapina e di un susseguirsi di furti, é stato anche motivo di aggregazione fra i cittadini dei quartieri e di collaborazione con le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione comunale. Sin dall’inizio fu creato un gruppo su Whatsapp, tutt'ora usato, per il controllo del territorio. Il Comitato si vanta di essere stato il promotore del controllo notturno: durante il primo mese, nelle ore centrali della notte, un gruppo di volontari diverso per ogni notte, controllava dalla propria abitazione la zona di pertinenza, collegato in tempo reale".

"Grazie a questa iniziativa, sono stati ottenuti ottimi risultati - prosegue la nota -. Il Comitato è aperto a tutti i cittadini della zona e si riunirà periodicamente presso la sede del Centro Civico Nord in Largo Vivaldi con una cadenza di circa trenta giorni, a seconda delle necessità. Da sempre la presenza del Comitato, ancorché non ufficializzato da una intesa scritta, ha inciso nell’affrontare emergenze del sociale ma soprattutto della sicurezza mediante il richiamo delle Istituzioni locali su vicende degne di attenzione. Sarà gradita la collaborazione di chiunque aderirà al Comitato tramite sottoscrizione. Non si collaborerà con comitati oppure associazioni che hanno affinità con partiti, movimenti politici".