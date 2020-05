Dal decreto all'ordinanza comunale: deroghe sulle chiusure per parrucchieri e centri estetici

La Spezia - Venendo incontro alle richieste delle associazioni di categoria per quanto concerne la rimodulazione e la flessibilità degli orari e delle giornate di apertura delle attività del settore benessere, considerato il contingentamento per l’accesso ai locali che si è reso obbligatorio al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale e di sanificazione ambienti, il sindaco Pierluigi Peracchini stamani ha firmato l’ordinanza di disciplina degli orari e giorni di apertura delle attività di parrucchiere ed estetista. Il provvedimento dispone una fascia oraria giornaliera di apertura, anche continuativa, compresa fra le 7 e le 23. È data facoltà all’operatore di scegliere liberamente l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio.

Inoltre sono previsti:

· Deroga dalla chiusura infrasettimanale

· Orario normale durante festività ad eccezione di 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1° Maggio, 25 e 26 Dicembre

· Deroga dalla chiusura domenicale



In caso di coesistenza dell’attività di acconciatore o di estetista con altra attività di impresa, è consentito all’operatore di effettuare l’orario relativo all’attività prevalente. Gli operatori sono obbligati ad esporre il cartello indicante l’orario di apertura e chiusura della propria attività.