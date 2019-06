Dal Levante: "Quei container dovrebbero prendere la via di Santo Stefano"

La Spezia - "Assistiamo ormai da mesi,se non anni,allo stoccaggio di pile di container sulle banchine portuali al limite della sopportabilità per il muro che si viene a creare davanti alle residenze dei cittadini del levante cittadino causando in questo modo un impatto ambientale notevole.

Da tempo ci si chiede che fine abbiano fatto le normative fondanti di un porto troppo vicino alla città,unico in Italia,e quale sia la funzione del retro porto di Santo Stefano dove i container vuoti dovrebbero essere trasportati dopo lo scarico dalle navi". Lo si legge in una nota diffusa dal Coordinamento Quartieri del Levante e dal Vas Verdi ambiente società. Gli scriventi esprimono poi timore circa "altri dragaggi per portare il fondale a oltre 15 metri per far passare delle mega portacontainer giganti, di ultima generazione e più inquinanti che mai. Cosa inconcepibile per un golfo piccolo come il nostro, rischiamo altri danni ambientali".