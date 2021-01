Dal 16 febbraio via al corso di salvamento della Fin

La Spezia - Martedì 16 febbraio ha inizio il corso di salvamento della Federazione Italiana Nuoto.

Il corso si terrà alla Spezia presso la piscina di “Bragarina” e terminerà il 30 aprile.

Per poter frequentare il corso sono necessari un’età compresa tra i 16 e i 55 anni, ed essere in possesso di idonee condizioni psicofisiche certificate da un medico.

Il corso prevede una formazione teorica e pratica. Verranno trattati i seguenti argomenti:

nozioni di primo soccorso (anche in caso di asfissia e arresto cardiaco), anatomia, meteorologia, trattamento delle acque di piscina, sicurezza e tutela ambiente , responsabilità amministrativa e giuridica dell'assistente bagnanti.

Ricordiamo anche i corsi dedicati alla somministrazione dell'ossigeno e all'uso del defibrillatore (DAE) adulto e pediatrico (PBLSD) con relative manovre di disostruzione prime vie aeree. Il corso si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normatine anti-Covid-19.

Prima di accedere al corso è obbligatorio effettuare una prova (gratuita e senza impegno)

di idoneità al nuoto.



Per informazioni:

Nuoto Salvamento La Spezia (Facebook)

Cell.: 3477946825 (anche Whatsapp e/o Telegram)

Mail: finsalvamentolaspezia@gmail.com