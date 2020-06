Dai monopattini alle campane del vetro, tanti temi nell'incontro tra Casati e Comitato Umbertino

La Spezia - Si è svolto in videoconferenza, in ossequio alle norme anti-Covid, un incontro fra una delegazione del Comitato Quartiere Umberto I e l'assessore all'ambiente, all'igiene urbana e alla mobilità del Comune della Spezia Kristopher Casati. Per il Comitato, rappresentato dal presidente Jacopo Schiffini e dal consigliere Andrea Tognoni, è stata l'occasione per fare il punto sugli interventi d'interesse per il quartiere in materia di raccolta-rifiuti, pulizia, parcheggi e segnaletica stradale. "Nei giorni scorsi sono stati puliti i cortili, compreso quello del Quadrilatero, e altri punti su cui abbiamo richiamato l'attenzione dell'amministrazione saranno oggetto di interventi, la cui programmazione in alcuni ha subito inevitabili slittamenti a causa della sopravvenuta emergenza Covid - ha sottolineato Schiffini all'esito dell'incontro- Siamo molto soddisfatti, perché l'azione tesa al miglioramento del quartiere prosegue interventi da noi auspicati come la sostituzione dei cestini e l'intensificazione dei controlli contro l'abbandono dei rifiuti, che purtroppo in alcuni siti continua a verificarsi." L'incontro è stata l'occasione per affrontare altri numerosi importanti temi, come il destino delle campane del vetro, la possibile ricollocazione di alcune isole zonali per motivi logistici o di sicurezza, la proposta di differimento del servizio raccolta-rifiuti fra utenze domestiche e quelle a uso turistico, la pulizia del terrapieno ex-ferroviario in fregio a via San Fermo, e - argomento fresco di attualità- la regolamentazione dell'uso dei nuovi monopattini che il Comune ha messo a disposizione della cittadinanza.

“In conclusione possiamo affermare di aver riscontrato nel nostro interlocutore disponibilità e volontà a trovare le soluzioni più idonee alle problematiche trattate”, chiude Tognoni.