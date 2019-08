Da vigneti abbandonati a terre recuperate, l'esempio di Tramonti

La Spezia - Sette anni fa l'associazione Per Tramonti ODV ha avviato un progetto per contrastare l'abbandono dei vigneti. Alcuni proprietari che non potevano più occuparsene, hanno ceduto i loro vigneti in comodato gratuito all'associazione. L'associazione ha ripiantato nuove viti e da tre anni produce e distribuisce un vino bianco, il Cimento. Il progetto si chiama T.R.A. MONTI – Terre Restituite all'Agricoltura. Chi vuole partecipare come volontario/a alla vendemmia, che si svolgerà a breve, può scrivere per ricevere maggiori informazioni a: info@pertramonti.it comunicando la propria disponibilità insieme ai seguenti dati:



Nome Cognome, luogo e data di nascita



oppure è possibile telefonare al 335 6141442