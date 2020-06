Da un sondaggio nasce la pizza "La Chiappa"

La Spezia - "In tempi difficili come questi di Corona Virus il gruppo de I Ragazzi della Chiappa insieme alla pizzeria da Pipeo si sono inventati un “gioco” per coinvolgere il quartiere dal punto di vista della cucina". Il gruppo "Ragazzi della Chiappa" racconta così la nuova iniziativa di quartiere e spiegano: "E' stato chiesto ai chiappini, tramite il gruppo Facebook de I Ragazzi della Chiappa, di indicare tramite un sondaggio quali sarebbero stati secondo loro gli ingredienti utili per la creazione della pizza “La Chiappa”. Dopo una settimana di “studio” gli ingredienti che hanno ricevuto più “consensi” dal popolo chiappino e non solo sono stati i seguenti: pomodoro, mozzarella, muscoli, acciughe, pomodorini, olio, origano, aglio".

"Al termine del sondaggio lo staff della pizzeria si è messo immediatamente all’opera per realizzare con gli ingredienti vincitori la pizza - spiegano in una nota -. Tale iniziativa ha avuto sin da subito un riscontro positivo da parte della cittadinanza in quanto per la prima volta un quartiere si è sentito coinvolto anche nella “creazione” di un cibo popolare come quello della pizza".