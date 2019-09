Da recuperare gli importi di 15mila multe, incarico a Spezia risorse

La Spezia - Due milioni e 688mila euro di sanzioni per violazioni al Codice della strada da recuperare. Questo riguarda la lista di carico elaborata dall'Ufficio contravvenzione della Polizia municipale della Spezia. Una bella somma frutto – frutto non raccolto, fin qui – di poco meno di 15mila verbali scattati nell'intero anno 2018. Nel carnet figurano verbali verso i quali non c'è stata opposizione né pagamento ridotto entro i primi due mesi, verbali confluiti in ordinanze-ingiunzioni prefettizie non saldate, verbali verso i quali c'è stata opposizione, però rigettata. Ingrassano il malloppo maggiorazioni e spese. Palazzo civico, con apposita determina dirigenziale, ha affidato alla società partecipata Spezia Risorse il compito di riscuotere queste somme. Visto che alla società potrà essere riconosciuto un massimo del 3.5 per cento delle somme che riuscirà a riscuotere, il Comune ha operato un impegno di spesa da circa 65mila euro a favore della partecipata.