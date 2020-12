Da oggi all'Epifania, ecco come sarà regolata l'area mercato di Piazza Cavour

La Spezia - In ossequio al Dpcm, passata la prima parte delle festività natalizie, il Comune della Spezia ha deciso di sospendere la vendita di generi non alimentari nel mercato giornaliero di piazza Cavour anche nelle giornate del 31 dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Sospeso anche lo svolgimento del mercato non alimentare specializzato "Il Cercantico nel Golfo" , previsto per domenica 3 gennaio 2021; stessa indicazione per il mercato settimanale non alimentare di via Prosperi di martedì 5 gennaio 2021.