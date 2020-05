Da lunedì manutenzione dei marciapiedi nel Levante e di alcune aree stradali comunali

La Spezia - Il servizio Mobilità del Comune della Spezia informa che per consentire i lavori di manutenzione dei marciapiedi comunali zona Est, da lunedì 25 maggio al 24 luglio prossimo, con orario 00 - 24, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:



- Divieto di fermata e di transito nel controviale Italia, nel tratto compreso tra via Foscolo e piazza Dante Alighieri



- Divieto transito ai pedoni sul marciapiede sotto il porticato nel controviale Italia, nel tratto compreso tra via Foscolo e piazza Dante Alighieri



- Divieto transito ai velocipedi sulla pista ciclabile nel controviale Italia, nel tratto compreso tra via Foscolo e piazza Dante Alighieri.



Verrà inoltre modificata la disciplina viabilistica per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle aree stradali comunali. Da lunedì 25 maggio al 30 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, si potrà procedere a senso unico alternato in via Sarzana, direzione La Spezia, nel tratto compreso tra via Brigola a via Romana, con un massimo di velocità di 30 chilometri orari e divieto di sorpasso. Dalle ore 00 alle ore 24 vigerà il divieto di fermata, eccetto per i veicoli in uso all’impresa esecutrice dei lavori.



Dal 27 maggio al 5 giugno, invece, verranno realizzati i lavori di manutenzione programmata delle strade comunali (secondo lotto). Entrerà in vigore, dalle ore 7 alle ore 19, il divieto di transito in via Fratelli Rosselli, nel tratto compreso tra via Colombo e viale G. Amendola, e dalle ore 0.00 alle ore 24 il divieto di fermata in via Fratelli Rosselli ambo i lati nel tratto compreso tra via Colombo e viale G. Amendola, sulla corsia mere-monte di viale Amendola nel tratto compreso tra piazza Chiodo e via U. Rattazzi, e nel tratto compreso tra via U. Rattazzi e via Fratelli Rosselli.



Infine, per consentire la realizzazione della nuova fibra ottica in via Gramsci, via La Marmora, via Del Dormitorio, via Corridoni e viale Amendola, lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio entrerà in vigore il divieto di fermata e di transito in via La Marmora ambo i lati, nel tratto compreso tra via A. Gramsci e controviale Italia, senso unico di marcia in via La Marmora nel tratto compreso tra viale Amendola e controviale Amendola e tra via La Marmora e via Del Dormitorio. In via La Marmora, sul marciapiede in corrispondenza dell’intersezione con via Venezia verrà fatto divieto di transito ai pedoni.