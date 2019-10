Da lunedì le telecamere accese: ecco la nuova ZTL

La Spezia - Da lunedì 21 ottobre la zona a traffico limitata sarà ampliata e i nuovi tre varchi per registrare l’accesso dei veicoli, già da tempo posizionati, saranno funzionanti. Come già previsto nel PUMS dunque la zona a traffico limitato “Centro Torretto" si amplia con i nuovi varchi: varco Chiodo in Via Domenico Chiodo all'intersezione con via Aulo Flacco Persio, varco Mazzini in Viale Giuseppe Mazzini all'intersezione con via Massimo D’Azeglio e varco Diaz in Viale Italia all'intersezione con Via Armando Diaz, con possibilità di via di fuga lungo il Viale Italia.



Estensione nel dettaglio della zona a traffico limitato denominata ZTL Centro-Torretto nell’area compresa tra le vie Mazzini, Diaz, Chiodo, Piazza Verdi, D’Azeglio e specificatamente nelle vie di seguito elencate:

- Viale Giuseppe Mazzini (tratto compreso tra Via Massimo D’Azeglio e Via Luigi Cadorna)

- Via Armando Diaz (tratto compreso tra Viale Italia e Via Domenico Chiodo)

- Via Chiodo (tratto compreso tra Via Persio e Piazza Verdi)

- Via Niccolò Tommaseo (tratto compreso tra Via Domenico Chiodo e Via G. Mazzini)

- Via Don Giovanni Minzoni (tratto compreso tra Via Luigi Cadorna e Via Massimo D’Azeglio)

- Via D’Azeglio (tratto compreso tra Via G. Mazzini e Via Don Giovanni Minzoni)

- Via Alessandro Manzoni (tratto compreso tra Via Domenico Chiodo e Via G. Mazzini)

- Via Ceccardo Ceccardi di Roccatagliata (tratto compreso tra Via Don Giovanni Minzoni e Via G. Mazzini)

- Via Manfredo da Passano (tratto compreso tra Via Domenico Chiodo e Viale G. Mazzini)

- Via Luigi Cadorna (tratto compreso tra Via Domenico Chiodo e Viale G. Mazzini)

- Largo Giordano Bruno



“È pronto il nuovo sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico limitato: gli occhi elettronici delle telecamere, posizionati sui tre nuovi varchi installati a inizio estate, sono pronti ad entrare in funzione 24 ore su 24 dal prossimo lunedì 21 ottobre. La regolamentazione - spiega l’assessore alla Mobilità Kristopher Casati - di una situazione già consolidata dai divieti per accedere a Via Diaz e Via Chiodo eccetto residenti e l’ampliamento dell’area Centro-Torretto come approvato ad agosto 2018 con il PUMS, costituisce uno dei tasselli di un percorso progettuale che è soltanto all’inizio, per rivoluzione la mobilità spezzina.

Stiamo infatti mettendo in campo i cambiamenti stabiliti con il piano urbano della mobilità sostenibile: lo strumento approvato l’anno scorso, dopo quasi un anno di intenso lavoro. L’accensione della telecamera è dunque un passo in più per arrivare ad avere una mobilità sempre più sostenibile, al passo con l’Europa che predilige le aree pedonali, piste ciclabili, parcheggi di interscambio e un trasporto pubblico locale degno di una smart city.

Un provvedimento che tiene conto del commercio e le attività della zona, delle fasce deboli, i disabili muniti di contrassegno potranno accedere alla Ztl così come coloro che necessitano di oltrepassare i varchi per una visita giustificata da apposito permesso. L’obiettivo è di migliorare le condizioni di qualità urbana e ambientale della città della Spezia, mettendo in atto politiche integrate della mobilità sostenibile, della tutela ambientale, della cura e pulizia, per consentire a tutti di fruire di una città migliore con un tessuto urbano più vivibile, sicuro, limitando il traffico che arreca danni al nostro ambiente”, conclude così l’assessore.



Per i velocipedi, ciclomotori e motoveicoli l’entrata è libera. L’ingresso invece per i portatori di handicap è consentito ma è necessario inviare una preventiva comunicazione tramite mail a mobilità@comune.sp.it o rivolgendosi all’ufficio relazioni con il pubblico di Palazzo Civico al piano terra. Mentre invece i portatori di handicap che occasionalmente transiteranno potranno chiamare anticipatamente il numero gratuito 800178488.

Le altre autorizzazioni: forze di polizia, servizi pubblici essenziali, pulizia strade, autobus, veicoli tim, manutenzione strade, veicoli Asl, veicoli Teatro Civico, taxi, autobus, NCC devono inoltrare una richiesta via pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo pec traffico.comune.laspezia@legalmail.it - mobilità@comune.sp.it

Chi per motivi d’urgenza transiterà nella zona a traffico limitato potrà, entro le successive 24 ore, inviare una mail alla Polizia Municipale poliziamunicipale@comune.sp.it - pm.laspezia@legalmail.it



Per tutte le altre richieste è possibile contattare Mp mobilità e parcheggi, Via Aurelio Saffi 3

(tel. 0187 1875303 - fax 0187 1875308)

PEC: atcmp@pec.it

E-MAIL: infomobpark@mobpark.it - pass@mobpark.it