Da lunedì la Protezione civile distribuirà mascherine alle attività commerciali aperte al pubblico

La Spezia - “Dal prossimo lunedì, il Comune della Spezia attraverso la Protezione civile, inizierà la distribuzione di un kit di 10 mascherine di tipo chirurgico ad ogni attività commerciale aperta e a chi effettua consegne a domicilio.” Lo annunciano il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore alla Protezione civile Luca Piaggi. Sarà il servizio di Protezione civile a consegnare direttamente alle attività commerciali i kit oppure i titolari delle stesse potranno rivolgersi al Centro operativo comunale al numero 0187 501172 in caso di mancata consegna.



“In questo momento di emergenza il Comune della Spezia vuole essere vicino a chi ci garantisce servizi essenziali ma chi ancora svolge servizio al pubblico e quindi ha contatti con il pubblico - spiegano Peracchini e Piaggi -. Attualmente ancora tante attività hanno difficoltà nel reperire i Dispositivi di Protezione Individuali, soprattutto le mascherine di protezione. Oggi il quantitativo a disposizione dell’Ente ci consentirà di poter effettuare questa distribuzione. Siamo certi dell'utilizzo responsabile si farà di questi dispositivi di protezione, che, insieme alle regole di comportamento e soprattutto al buonsenso, contribuiranno a superare in breve tempo questa emergenza”.



Per informazioni relative all'emergenza Covid-19 è possibile chiamare il Centro Operativo Comunale al numero 0187/501172.