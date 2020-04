Da lunedì in Liguria tamponi in auto per certificare i guariti

La Spezia - “Da lunedì tamponi in auto per certificare i guariti”. Lo ha annunciato il presidente di Regione Liguria dopo aver firmato l’ordinanza per effettuare i test drive in molte aree della regione, in pratica, il doppio tampone che consentirà, se negativo, ai pazienti a domicilio di tornare al più presto alla loro vita normale, con tutte le restrizioni e misure di comportamento che comunque devono essere adottate.



“Sono 1659 i test fatti nelle ASL liguri sul personale sanitario – ha poi aggiunto Toti - e più di 2000 quelli fatti all’ospedale San Martino il cui tasso di positività è sotto il 3%, con una media a livello regionale sotto il 5%. Stiamo inoltre procedendo su un campione di RSA dove abbiamo già effettuato 2000 test per arrivare alla soglia dei 20.000. Inoltre sono partiti anche i test su un campione di 2400 donatori di sangue e in questo modo potremmo capire meglio la circolazione che il virus ha avuto nella nostra regione. Utilizzeremo in gran parte le donazioni già effettuate e sottoporremo al test anche nuovi altri donatori”.