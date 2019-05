Da giugno nuova sperimentazione per la Ztl in Viale Mazzini

Gli stalli "blu" che verranno rimossi verranno dislocati tra Piazza Bayreuth e Via XX Settembre. Casati: "Siamo andati incontro alle esigente dei residenti, dialogheremo anche con i commercianti".

La Spezia - La sperimentazione della Ztl in Viale Mazzini partirà con la fine delle scuole. Nel frattempo nella zona dei giardini all'angolo, con Via Micca, si sta predisponendo tutto per l'installazione delle telecamere che dovrebbe completarsi entro la prossima settimana.

La zona a traffico limitato, nella zona a ridosso dei giardini, in realtà era già preventivata nel Pums e nella sua applicazione prevede anche una serie di cambiamenti per gli stalli anche nella zona di Piazza Bayreuth e Via XX Settembre.



“La sperimentazione partirà a giugno e in quella fase - ha spiegato l'assessore alla Mobilità Kristopher Casati – cercheremo di capire le esigenze dei cittadini e come far passare al resto della popolazione le nuove disposizioni. La chiusura in quel tratto era già presente ad esclusione dei residenti”.

“Rispetto al passato - ha aggiunto Casati - si aggiunge un isolato alla Ztl e i parcheggi di quella zona verranno recuperati nelle zone limitrofe e il numero di parcheggi (che da 'blu' diventeranno 'gialli', ndr) rimarrà il solito e verranno ricollocati nelle zone limitrofe. Questa mattina in Comune abbiamo fatto un altra riunione per verificare la possibilità di questo provvedimento”.



“Erano molti i residenti che denunciavano una situazione di abuso da parte di persone che sostavano nella zona senza permesso - ha aggiunto Casati - ed era anche complicato da verificare. L'iter Attendevamo l'approvazione del ministero, che è arrivata, e servivano fondi. Ora dobbiamo cercare la quadra anche con gli operatori commerciali della zona per una situazione il più equilibrata possibile ed è per questo che stiamo cercando altre aree dove potranno essere messi gli stalli”.



“Cambieremo qualche parcheggio residenti - ha detto l'assessore – intorno a Piazza Bayreuth, dove sono già in corso le verifiche e dovremmo averne individuati altri in Via XX Settembre dove avevamo aggiunto una corsia di svolta che potrebbe essere cancellata con questa aggiunta della Ztl perché la pressione del traffico cittadino dovrebbe diminuire. Così andremmo in pareggio”.