Da domani in arsenale solo dopo la misurazione della temperatura

La Spezia - Il Comando marittimo Nord ha emanato le prime direttive in vista della Fase 2 per la base navale della Spezia. Da domani si accede all'arsenale marittimo solo a seguito di misurazione della temperatura corporea ai varchi di ingresso. Il personale di vigilanza, dotato di mascherine, visiere e guanti, prenderanno il dato con i dispositivi a misurazione rapida e avranno disposizione di non accettare i soggetti con febbre uguale o più alta di 37,5 gradi, che saranno invitati a tornare presso il proprio domicilio e chiamare il proprio medico. Stessa prassi al Centro di supporto e sperimentazione navale.