Da collega a collega: "Ciao Gino, docente colto e originale"

La Spezia - E' morto il nostro professore Gino Vidimari, un collega e un amico prezioso, un docente colto e originale nella didattica e nella divulgazione delle sue materie, amato dai suoi studenti, un uomo che è stato protagonista per la sua vicenda personale del dolore e della rinascita della comunità istriana, vivendo prima la diffidenza e poi l' indiscusso affetto della nostra città. Due aneddoti su di Lui: spiegavamo in compresenza, io traducendo, Lui come docente di scienze, un giorno a un gruppo di nostri studenti la morte di Plinio il Vecchio raccontata dal nipote e Gino, all'ascoltare da pochissimi cenni in Latino i sintomi delle ultime ore, individuò le cause scientifiche del decesso e il tipo di gas nei suoi dettagli letali, un contributo raffinato e specialistico che non ho mai trovato in nessun commento, nemmeno nei migliori. E poi il più struggente: quando andò in pensione, si fece stampare un libretto da alunno del Pacinotti con la sua foto. Il liceo era veramente casa sua. Gli abbiamo voluto tutti bene e gliene vogliamo ancora tanto.

Ciao Gino.



Professor Roberto Centi