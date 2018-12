Da Vinci, l'Adsp conferma: "Disponibili a sostenere la spesa se in area di nostra competenza"

La legge non consente all'ente di Via del Molo di investire in altri luoghi. E dopo Calata Paita spunta l'ipotesi di collocare il sommergibile in mare nel lato ovest di Molo Italia.

La Spezia - Se il sommergibile Leonardo Da Vinci verrà collocato in aree o specchi acquei di competenza dell'Autorità di sistema portuale l'ente di Via del Molo manterrà la promessa di mettere a disposizione un finanziamento di 780mila euro. Servirebbero altre centinaia di migliaia di euro, ma quelli in questione non sono certo spiccioli.

"Il denaro è a bilancio - conferma la presidente dell'Adsp, Carla Roncallo -, ma la legge ci impone di investire solamente su aree che ricadono sotto la nostra responsabilità. Se il Da Vinci venisse collocato in Calata Paita le risorse sarebbero utilizzare per il rafforzamento del suolo e per le opere edilizie necessarie alla musealizzazione. Se si scegliesse di piazzare il sommergibile all'interno dell'arsenale non potremmo invece mettere a disposizione quei soldi. Non sta a noi decidere e comprendiamo la validità di ogni ipotesi. Tra queste è stata avanzata anche quella di sistemare il mezzo in mare, nel lato di Ponente di Molo Italia. Sono in corso le valutazioni tecniche per trovare la soluzione migliore, vedremo cosa accadrà".