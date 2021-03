Da Tel Aviv a Tellaro: "In Israele le limitazioni stanno scomparendo"

La Spezia - Israele si prepara a riaprire in parte gli spalti degli stadi ai tifosi e le bancarelle si sono già riappropriate delle stradine dietro al mercato di Tela Aviv. Dopo mesi di agonia, il ritorno alla normalità grazie alla diffusione del vaccino è rapidissimo. "Le mie amiche mi dicono che è come se il Covid non ci fosse mai stato e i contagi finalmente si stanno abbassando tanto", racconta a CDS Tamar Drori, studentessa israeliana di 27 anni iscritta a Ingegneria nautica al Polo universitario spezzino. Nelle ultime settimane, infatti, c'era stato un nuovo brusco aumento dovuto al rientro in patria di tanti ortodossi, restii all'uso della mascherina e provenienti da tutto il mondo, comprese Londra e New York.

Oggi in Israele resta l’obbligo di girare con la protezione sul volto, ma i ristoranti hanno registrato migliaia di prenotazioni: ci sono liste di attesa di giorni e chi vuole mangiare all'interno deve presentare il certificato vaccinale.



"Volevo tornare a casa a per un matrimonio e per le elezioni del 23 marzo ma il mio volo è stato cancellato e per prenderne un altro avrei dovuto fare un tampone in poche ore, e non è stato possibile. Dovrei farne un altro al mio arrivo e stare in quarantena almeno dieci giorni". Tamar sta completando il terzo anno del corso di laurea e sta lavorando alla tesi dalla sua casa di Tellaro, ma la voglia di volare a Tel Aviv è comprensibile. Là le limitazioni stanno pian piano scomparendo e nei reparti di Terapia intensiva ci sono sempre meno pazienti. Secondo i telegiornali, il governo starebbe già pianificando di cancellare l’obbligo di indossare la mascherina all’esterno a partire da aprile. I vaccinati sono cinque milioni di abitanti, pari all'80 per cento del totale degli over 16. I bambini sono esclusi dalla campagna. "La gestione dell'emergenza non è stata buona: ci sono state 6mila vittime, dieci volte quelle della Norvegia che ha una popolazione paragonabile alla nostra. Però nella campagna di vaccinazione - spiega Tamar - l'organizzazione è stata molto buona e aver avuto un sistema sanitario estremamente efficiente e un'anagrafe sanitaria completamente computerizzata ha facilitato anche i rapporti con Pfizer per la fornitura delle dosi". Il primo passo è stata la categoria degli over 60, insieme a medici e infermieri, poi gli insegnanti, ora tutti. Anche i palestinesi, che hanno un servizio sanitario differente. "Le somministrazioni avvengono anche nelle tende dell'esercito e se alla sera avanzano delle dosi possono essere date a chi si presenta, senza appuntamento e prenotazione. Il personale che rifiuta il vaccino non può lavorare e dopo sette giorni dalla seconda iniezione si ottiene la 'carta verde', una specie di passaporto sanitario", conclude Tamar.



Tra due settimane gli israeliani saranno chiamati alle urne per la quarta volta in due anni e il momento del voto si potrà quasi considerare Covid free, così come le celebrazioni della Pasqua ebraica di fine marzo. Un orizzonte di normalità che per l'Italia rossa e arancione di questi giorni sembra non avvicinarsi mai.