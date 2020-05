Da Milano ecco la prefetta Maria Luisa Inversini

La Spezia - Maria Luisa Inversini, sessantenne lombarda, è stata nominata dalla ministra Lamorgese come nuova prefetta della Spezia. Il consiglio dei ministri che vara il Dl Rilancio porta dunque novità anche a Palazzo del Governo, che saluta dopo tre anni Antonio Lucio Garufi e si appresta ad accogliere la dirigente nativa di Gavirate al suo primo incarico da prefetto dopo una lunga carriera nell'amministrazione statale. Laureata in giurisprudenza presso l'Università del Sacro Cuore, è stata impiegata presso la Prefettura di Milano per oltre vent'anni come dirigente, occupandosi prima di polizia amministrativa e vigilanza sui pubblici spettacoli, dal 2000 in qualità di responsabile della sezione Ordine e sicurezza pubblica e dal 2009 come vice capo di gabinetto.

Negli ultimi anni è stata viceprefetto e ha svolto il delicato ruolo di presidente della commissione territoriale protezione internazionale del capoluogo lombardo. Dal 17 marzo scorso è stata inoltre schierata a Lodi, epicentro dell'epidemia di Covid-19, come vicario viceprefetta facente funzioni. E' iscritta all’albo docenti della Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno e a quello della Scuola superiore della Magistratura. Il presidente Sergio Mattarella l'ha insignita delle onorificenze di ufficiale della Repubblica e cavaliere ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2017.

Il prefetto uscente Garufi, insediato in Via Veneto nel febbraio 2017, passa a Parma con lo stesso ruolo. Prende il posto che è stato di un altro ex prefetto alla Spezia, ovvero Giuseppe Forlani, predecessore dello stesso Garufi dal 2009 al 2013. Il dirigente campano è stato nominato dalla ministra Luciana Lamorgese come nuovo prefetto della città di Palermo.