Da 'Mamma quanta ansia' a 'I nativi digitali non esistono', al via la Scuola genitori

La Spezia - L’Associazione “I Sogni di Benedetta” anche quest’anno con il patrocinio del Comune della Spezia da il via alla edizione 2019 della Scuola Genitori realizzata sempre in collaborazione con il Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza diretto dal prof. Daniele Novara.

Gli incontri si terranno Lunedì 15 aprile, Lunedì 13 maggio e Giovedì 23 maggio dalle ore 20.30 alle 22.30 presso SALA DANTE alla Spezia.

Il programma prevede:



Lunedì 15 aprile

"L'equivoco del dialogo con i figli" - gestire i conflitti in adolescenza con Fabrizio Lertora



Lunedì 13 maggio

"Mamma quanta ansia" - come proteggere se stesse e i propri figli dall'ansia di protezione materna con Lorella Boccalini



Giovedì 23 maggio

"I nativi digitali non esistono" - educare i figli all'utilizzo delle nuove tecnologie con Emanuela Cusimano



Per partecipare è obbligatoria la prenotazione con quota di partecipazione di 5 euro a persona a incontro.

scrivendo a questo indirizzo mail oppure contattando il numero 392 3081040