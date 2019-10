Da Giacché a Peracchini, Roberta Bini va in pensione: lascia la segreteria generale dopo 43 anni

La Spezia - Quarantatré anni nell'ufficio della Segreteria generale del Comune. Tanto è durata la carriera lavorativa di Roberta Bini, funzionario responsabile del servizio, assunta nel 1976 e prossima alla pensione, che scatterà il 1° novembre prossimo.

Questa mattina a salutarla c'erano tantissimi dipendenti e anche tanti che a Palazzo civico non lavorano più da tempo.



Con il suo stile inconfondibile Bini è sempre stata un punto di riferimento per il consiglio comunale e per le giunte che si sono succedute in più di quattro decenni. Sempre disponibile e precisa anche nei confronti della stampa si è sempre adoperata per facilitare il lavoro dei cronisti che seguono le sedute del consiglio comunale.

Sono ben nove i sindaci che Bini ha visto transitare nell'ufficio del primo piano: nel 1976 c'era il comunista Aldo Giacché, poi fu la volta di Sandro Bertagna e dei socialisti Bruno Montefiori e Gianluigi Burrafato, cui seguirono Flavio Luigi Bertone per il Pds, il commissario prefettizio Vittorio Norelli, gli esponenti del centrosinistra Roberto Lucio Rosaia, Giorgio Pagano e Massimo Federici e infine l'attuale primo cittadino, Pierluigi Peracchini, per il centrodestra.

Questa mattina a salutarla, tra i tanti, anche alcuni di loro: Bertagna, Pagano, Federici e, ovviamente, Peracchini, mentre Montefiori ha fatto arrivare i suoi auguri con un messaggio.