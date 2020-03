Da Costa Crociere guanti, maschere e kit in dono

La Spezia - Ieri pomeriggio l’assessore alla protezione civile Luca Piaggi ha consegnato una serie di presidi medici atti alla protezione (mascherine, camici e occhiali protettivi) ai responsabili dell’ospedale civile S. Andrea della Spezia. Si tratta di una parte di materiale medico donato da Costa Crociere S.p.A. all’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi Neil Palomba, Presidente di Costa Crociere S.p.A, ha inviato una lettera al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini per annunciargli di aver provveduto alla donazione di una serie di presidi medici a favore della città che proprio ieri pomeriggio, venerdì 27 marzo, sono stati consegnati al sindaco Peracchini a Palazzo Civico.



Si tratta di 10mila mascherine chirurgiche, 1250 guanti, 250 kit di protezione formati da camice, guanti, cuffie protettive etc, 25 occhiali speciali non monouso e 50 tute protettive. Come detto una parte del materiale medico è stato consegnato ai responsabili del nosocomio spezzino e il restante quantitativo è stato invece preso in consegna dalla Protezione civile. "Una notizia di grande solidarietà da parte di Costa Crociere: la compagnia ha infatti donato alla Città 10mila mascherine e altro materiale utile per combattere la diffusione del covid. Un gesto di incredibile generosità e vicinanza alla città che ospita come importante scalo le navi da crociera che, speriamo, possano tornare presto passata l'emergenza a farci visita con migliaia di turisti."

“Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco Peracchini. Ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Luca Piaggi – Costa Crociere ha compiuto un gesto di grande attenzione e generosità nei confronti della nostra città. Un gesto che consentirà a chi ogni giorno è impegnato a servizio della Comunità a svolgere il proprio lavoro con maggiore serenità e in sicurezza.”