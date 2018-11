Da Bollywood alla Spezia e il sogno di un museo di bus storici

L'idea è dell'associazione Storic bus. Uno dei soci fondatori, Cristian D'Olif, racconta: "Pensiamo a un progetto solido a disposizione della città".

La Spezia - Comparirà in una pellicola di Bollywood, un altro invece ha fatto la spola per le discoteche riminensi più esclusive. I nomi precisi di questi bus sono: Fiat 314/2 Cansa e Fiat 412 Aerfer, entrambi del 1969. Sono solo alcune "chicche" acquistate dall'associazione StoricBus - Museo dell'Autobus Italiano, con sede legale alla Spezia, che ha un sogno nel cassetto davvero ambizioso: vedere la nascita di un museo dinamico di bus storici a completa disposizione della città.



E l'artefice di tutto questo è Christian D'Olif ottico di mestiere, autista e meccanico diplomato per passione che, assieme agli altri 35 soci ordinari e sostenitori dell'associazione no-profit StoricBus provenienti da tutta Italia ed in particolare da Liguria,Toscana Lombardia e Veneto, coltiva questo sogno dall'anno 2001. Gli amici di questa compagine sono tanti, almeno 150 iscritti come soci Fan, che regolarmente partecipano agli eventi pubblici e a quelli loro riservati, e per gli appassionati che con regolarità si avventurano in gite e visite organizzate ad hoc.



Il parco mezzi di StoricBus è il più grande d'Italia: attualmente conta ben 43 veicoli storici ed è dislocato in Lunigiana vicino ad Aulla e nel Monferrato vicino ad Ovada. Altre sedi operative più piccole sono a Sarzana, Carrara, Venezia e Bergamo. "Abbiamo ancora molto da lavorare - ha dichiarato a Città della Spezia Christian D'Olif - ma siamo a buon punto. Prima di bussare alle porte giuste abbiamo preferito avere un progetto solido e sedi al coperto adeguate. Siamo sulla strada giusta e il sogno più grande è quello di portare alla Spezia un museo permanente e dinamico con un continuo ricambio di mezzi a rotazione tra le Sedi, coi quali organizzare degli eventi pubblici a favore del turismo e degli spezzini. Sarebbe molto importante per l'indotto e potrebbe integrarsi bene con gli atri eventi in città come ad esempio la Fiera di San Giuseppe e il Palio del Golfo. Il tutto deve avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi a partire dalle norme di circolazione dei mezzi.



Il museo StoricBus non solo si occupa di recuperare e acquistare i mezzi, ma anche di riqualificarli per fare in modo che quando vengono rimessi su strada siano assolutamente sicuri ed affidabili. In particolare, il Fiat 314/2 Cansa risalente al 1969 è stato usato, in Toscana, per le riprese di un kolossal indiano che uscirà al cinema nel 2020. Diventerà così, di fatto, una star di Bollywood. Il prossimo evento, pubblico, si terrà domenica 18 novembre con l'appuntamento di "La storia viaggia in bus 2019".

Per l'occasione verrà messo a disposizione degli interessati staticamente, a Sarzana, il mitico Fiat 412 Aerfer del 1969, bipiano, con partenza dal parcheggio del Palaspezia e della Stazione Centrale a bordo di un Inbus S 210 FT del 1987 appena reimmatricolato come autobus storico iscritto all' A.S.I., uguale a quelli che anni fa erano in dotazione anche all'ATC di La Spezia, che proseguirà verso il bipiano dopo aver percorso le linee storiche spezzine un tempo effettuate con questo modello di bus. A Sarzana si effettuerà anche un giro interurbano dimostrativo sul Menarini Monocar 101SB del 1985, pullman gran turismo di grande lusso e potenza, anch'esso al debutto su strada per gli appassionati. Per i singoli partecipanti non associati e per i soci Fan la giornata prevederà un costo di rimborso spese di 20 euro, 15 per i soci sostenitori e 10 euro per i soci ordinari. Dopo la visita al Fiat 412 Aerferer, che sarà prossimamente restaurato, è prevista anche una rievocazione storica delle linee suburbane di Bocca di Magra e Marinella a bordo dell'INBUS, per poi rientrare a La Spezia. (Info e contatti: museostoricbus@gmail.com, 3492947202).