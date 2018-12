Curiosità per la nave Usa reduce dalla Crimea attraccata in arsenale

La Usns Carson City è una nave trasporto dalla forma particolare.

La Spezia - Non è passata di certo inosservata questa mattina mentre attraversava il golfo per entrare in arsenale. Lei è la Usns Carson City, nave trasporto veloce della US Navy dalla foggia non consueta, e sosterà per qualche giorno all'interno della base navale spezzina. Una sosta di natura tecnica dopo essere stata l'ultima unità americana a entrare nel Mar Nero per osservare da vicino la crisi tra Russia e Ucraina, riaccesa dal blocco dello Stretto di Kerch delle scorse settimane.

La "Carson city" è una nave da trasporto che può imbarcare sia truppe che mezzi e ospitare un elicottero sul proprio ponte di volo. Per la prima volta un'unità di questa classe attracca al Molo Varicella all'interno della base spezzina. Ha la particolarità di avere un equipaggio in parte civile, che in questi giorni potrebbe godersi qualche giorno di relax in città prima di riprendere il mare.