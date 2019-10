Cucciniello a Giampedrone: "I rifiuti spezzini possono calare sino a zero, non servono discariche"

La Spezia - "Da tempo Giampedrone paventa il rischio dell'apertura di una discarica nello Spezzino nel caso il digestore della Recos venisse bocciato". Corrado Cucciniello, coordinatore dell'associazione Comitati spezzini, risponde così alla comunicazione delle prescrizioni che la Regione ha imposto a Recos per la realizzazione del biodigestore a Saliceti, all'interno delle quali, nel paragrafo che tratta degli scenari alternativi, si tocca appunto il tema della discarica di servizio.



"Vediamo di ragionare con i numeri: il monte rifiuti provinciale - prosegue Cucciniello - è di circa 125mila tonnellate all'anno. Se è vero che il tasso di raccolta differenziata su scala provinciale è intorno al 75% significa che ci troviamo a gestire 31.250 tonnellate di indifferenziato, al netto delle 30mila che per accordi pregressi riceviamo dal genovese. È su quelle 31.250 tonnellate che si deve lavorare. Portarle a zero si può: il problema è che sia centrodestra che centrosinistra hanno fatto di tutto (a livello legislativo, amministrativo, commerciale/industriale), per far gestire il ciclo a un grande gruppo. Tra le priorità dei grandi gruppi - specie se quotati in borsa - vi è certamente il profitto. Nel caso di specie far rendere al massimo sia l'esistente TMB di Saliceti che il progettato digestore. Saliceti potrebbe diventare un vero e proprio hub dei rifiuti: ogni anno sarà meta di migliaia di tonnellate di indifferenziato (oltre 60mila) e di Forsu (30-60 mila) tutte provenienti da Genova o dal resto della Liguria giacché la regione è dal 2014 un unico Ato".



Comitati Spezzini ha da anni proposto di trattare "le nostre 25 mila tonnellate di Forsu in una parte delle celle di Saliceti come anche le 31.250 tonnellate di indifferenziato, destinate a decrescere ulteriormente sino alla completa riduzione della produzione di Cdr e Css (dunque affamando gli inceneritori nei quali vengono attualmente bruciati). Anche la Fos con il recupero della Forsu andrebbe a zero. Dunque finiamola di parlare di discariche".