Crollo nei bagni del Casini, il ripristino in una settimana

La Spezia - All’Istituto Casini sono già stati messi in sicurezza i due box wc dove, nella mattinata di ieri, erano caduti due pannelli di controsoffittatura: entro la prossima settimana la ditta incaricata stamani dalla Provincia provvederà alla riparazione e al ripristino dei due box.

Questo l’esito del sopralluogo effettuato stamani presso l’istituto di Via Montepertico dal vicepresidente con delega all’Edilizia scolastica Francesco Ponzanelli accompagnato dal tecnico del Servizio provinciale competente. Insieme alla delegazione della Provincia era presente il dirigente scolastico professoressa Margherita Gesu che, nell’occasione, ha informato l’ente di alcuni ulteriori interventi di piccola manutenzione necessari presso la struttura.



Il cedimento dei due pannelli verificatosi nella mattinata di ieri e segnalato da Blocco Studentesco è stato determinato da una perdita d’acqua di alcune tubazioni che rimanevano nascoste dal controsoffitto e che sono collegate ai box dei servizi igienici posti in corrispondenza al piano superiore. Dopo il sopralluogo odierno l’intervento di riparazione, già in agenda la prossima settimana, metterà mano alle problematiche individuate e all’origine del problema e consentirà, così, il completo ripristino dei bagni interessati dagli eventi di ieri mattina.



L’insieme delle altre attività manutentive convenute stamani dal vicepresidente insieme alla dirigenza scolastica del Casini saranno inserite nel programma di interventi che il Servizio edilizia scolastica aveva già calendarizzato per le prossime settimane anche presso altri Istituti superiori del territorio.