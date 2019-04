Crocieristi coraggiosi sbarcano nonostante il maltempo

Pioggia e temporali questa mattina ha stoppato per un attimo le operazioni di sbarco ma di fatto la stagione è cominciata. Dall'accoglienza: "Riceviamo complimenti per la pulizia della città. Museo navale e il castello San Giorgio i più richiesti".

La Spezia - Un manipolo di coraggiosi ha sfidato il maltempo e armato di poncho celeste si è avventurato in città. Sono i primi crocieristi sbarcati questa mattina alla Spezia e che di fatto hanno dato l'avvio alla nuova stagione. L'arrivo non è stato dei migliori, non chiaramente per il sistema accoglienza, ma per il maltempo che stamani alle 9 ha fatto bloccare le operazioni di sbarco dovute anche all'arrivo di una grandinata.

Pioggia incessante, temporali e a tratti la grandine hanno rovinato la mattinata facendo annullare anche il Walking tour per le vie del centro città, un pacchetto molto richiesto. A bordo di Costa Fortuna erano presenti 2.795 che con i 63 imbarchi previsti, per la partenza della nave alle 21 con il check in cominciato alle 14, sono arrivati a quota 2.787.

"Questa mattina sono sbarcate 71 persone - ha spiegato Giacomo Erario - . Alcune di loro sarebbero rientrate a casa, un gruppo di spagnoli è salito a bordo di un tour già programmato, altri turisti si sono sparpagliati tra il centro e la stazione ferroviaria per raggiungere altre località. Anche i controlli sono stati puntuali con la presenza delle forze dell'ordine e dell'unità cinofila delle Dogane".

"Qualcuno ci ha chiesto se qui piove sempre - ha raccontato ai taccuini di CDS Debora Bordone, all'accoglienza di Costa crociere -, pensare che il sole in queste settimane davvero non è mancato qualche turista per tutta questa pioggia era un po' spaesato. Questa mattina ci sono state chieste spesso le indicazioni per il centro città, la stazione e le fermate per i mezzi pubblici. La pioggia ha spaesato qualcuno, mentre come al solito i turisti tedeschi si sono rivelati i più organizzati. Proprio a causa del maltempo abbiamo assolutamente sconsigliato i sentieri delle Cinque Terre".

Come vedono i crocieristi il centro cittadino lo sanno bene i gruppi di accoglienza posizionati in prossimità degli imbarchi. "Le mete più richieste oggi sono state il centro città e castello San Giorgio, i taxi e alcune indicazioni per raggiungere Pisa e Firenze - ha raccontato Daniela Sommovigo all'accoglienza -. L'anno passato, in base alla tipologia di nave, le città toscane e le Cinque Terre erano le mete più gettonate. I tedeschi amano profondamente le Cinque Terre, gli inglesi preferiscono il centro città e Porto Venere. Distribuiamo molte piantine della città".

Stando ad una stima approssimativa, l'anno scorso, almeno il 30 per cento dei crocieristi sbarcati hanno voluto esplorare il centro e i suoi musei. Ad attirare particolarmente la loro attenzione, oltre al castello San Giorgio e il museo Lia, anche il Museo Navale che con il biglietto ad 1 euro e 50 richiama molti turisti.

"Uno degli aspetti che abbiamo colto con maggior favore - raccontano sempre dall'accoglienza - è che la città è molto apprezzata per la pulizia e la cura dei giardini. Abbiamo ricevuto molti complimenti a riguardo. Oggi comunque è difficile fare un quadro, il maltempo ha complicato un po' tutto".