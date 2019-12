Crociere, arriva l'anno dei 900mila passeggeri

La Spezia - Il 2020 delle crociere spezzine sì aprirà così come si è chiuso il 2019, in compagnia di Costa Smeralda, la nuovissima ammiraglia di Costa Crociere. Un colosso a Gnl che ha fatto il suo esordio nel porto spezzino solamente venerdì 27 dicembre e che ritornerà venerdì 3 gennaio, inaugurando così la nuova stagione.

Sino alla fine di maggio saranno 21 gli scali del colosso della compagnia genovese, che poi punterà la prua verso Sicilia e Sardegna per il resto dell'anno.

Il record delle toccate nel 2020, anno in cui si prevede l'arrivo di circa 900mila passeggeri, sarà di Msc Seaview, con 32 scali e una massimo di 173.728 crocieristi attesi su Molo Garibaldi.

Ancora di più saranno quelli che potrebbero scendere dalla pancia di Aida Nova, altra nave a Gnl del gruppo Costa, che in 29 giorni di ormeggio stima di portare alla Spezia 191.400 passeggeri.

Al quarto posto Allure of the seas, gigante di Royal Caribbean, che porterà 160.000 crocieristi in 25 toccate complessive. Per la stessa compagnia giungeranno alla Spezia anche Vision of the seas, Jewel of the seas, Anthem of the seas ed Explorer of the seas.



Il resto degli scali, che saranno in totale 189, vede Celebrity Cruises e Tui Cruises davanti a tutti con rispettivamente 69.436 crocieristi in 28 toccate e 40.128 in 14.



Il primo doppio scalo della stagione sarà il primo maggio, con Costa Smeralda e Mein schiff 2, mentre il primo triplo ormeggio sarà il 16 giugno, con Celebrity Apex, Msc Seaview e Marella Discovery.



Stando ai calendari che si trovano online in questi giorni l'ultimo giorno in compagnia delle navi da crociera sarà il 16 novembre con Celebrity Silhouette, ma è probabile che per la stagione autunnale ci siano nuove date in arrivo.