Croce rossa, un corso per volontari a Fabiano

La Spezia - Al via il nuovo corso di formazione per diventare volontari della Croce Rossa Italiana, che verrà presentato venerdì 16 marzo alle 18, nella sala corsi in via Sant’Antonio Maria Gianelli, a Fabiano.



Iscriversi è semplicissimo: è sufficiente lasciare i propri contatti presso l’Ufficio Soci della sede di Croce Rossa in via Santa Caterina 29, alla Chiappa, anche telefonando al numero 0187 702121 o registrandosi al sito https://gaia.cri.it/; oppure presentandosi direttamente il 16 marzo alla serata di presentazione del corso.



È prevista un’adeguata e costante formazione per permettere a chi vorrà partecipare di poter svolgere le diverse attività del Comitato di Croce Rossa della Spezia: non solo gli interventi di emergenza in ambulanza, ma anche il supporto alle persone senza fissa dimora, la preparazione e la risposta alle emergenze, la promozione dell’inclusione sociale, l’area Giovani e molto altro. Terminato il corso, i partecipanti potranno svolgere attività in tutte le sedi della Croce Rossa Italiana.