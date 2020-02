Croce rossa, più di 400 volontari al voto

La Spezia - Sono convocate per domenica 16 febbraio le elezioni per il rinnovo delle cariche associative del Comitato della Croce Rossa della Spezia. 438 volontari delle sedi della Spezia, di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano di Magra e Calice al Cornoviglio sono chiamati a votare il Presidente e il Consiglio Direttivo del Comitato. Il mandato avrà una durata di quattro anni, dal 2020 al 2024.

I seggi elettorali resteranno aperti nella sede centrale della Spezia, in via Santa Caterina, e in quelle periferiche di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano e Calice dalle ore 9.00 alle 20.00.