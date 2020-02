Croce rossa italiana, alla Spezia più di 15mila interventi in ambulanza nel 2019

La Spezia - Più di 15 mila interventi in ambulanza svolti nel 2019, con una crescita significativa rispetto all’anno precedente. La Croce Rossa della Spezia si conferma un presidio fondamentale per il territorio, con un impegno quotidiano nei servizi di trasporto sanitario e nei soccorsi di emergenza.



Più nel dettaglio, nell’arco del 2019 i soccorsi di emergenza in ambulanza svolti dai dipendenti e dai volontari della Croce Rossa spezzina, appositamente formati, sono stati 6.065, in aumento del 3,6% rispetto al 2018, per un totale di 87.400 chilometri percorsi, in crescita dell’8,1% sull’anno precedente. Sia per gli interventi di emergenza che per i trasporti sanitari sono stati utilizzati 31 mezzi tra ambulanze e altre vetture, come pulmini per il trasporto di persone con disabilità e automediche. Ad oggi, inoltre, la Croce Rossa della Spezia conta globalmente 456 volontari, compresi il Corpo militare volontario e le Infermiere Volontarie, distribuiti nelle sedi della Spezia, di Muggiano, Fezzano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio.



Sul fronte dei trasporti sanitari, invece, gli interventi svolti nel 2019 sono stati in totale 9.508, in aumento del 14,9% rispetto al 2018, per un totale di 202.490 chilometri percorsi, per un più 8,4% sull’anno precedente. Comprendono dimissioni da strutture sanitarie, visite, consulenze mediche, terapie di dialisi, trasporto di sangue, organi e privati. Ad occuparsi di organizzare le richieste dei trasporti è la centrale operativa della Croce Rossa della Spezia, contattabile per qualsiasi informazione al numero 0187 702121.



“In una situazione di crisi del volontariato a livello nazionale, la Croce Rossa della Spezia si conferma una delle associazioni più sviluppate dell’intera Liguria, aumentando i numeri, già ragguardevoli, che avevano contraddistinto il 2018 – commenta il Presidente Luigi De Angelis – Voglio ringraziare ognuno dei dipendenti e dei 456 volontari del nostro Comitato, perché senza di loro mantenere e persino migliorare i nostri livelli di assistenza, riconosciuti unanimemente, non sarebbe stato possibile. Fare il volontario della Croce Rossa oggi richiede un impegno ancora maggiore rispetto al passato, con un aggiornamento costante e una professionalità non banale. Eppure anche il nostro ultimo corso di accesso ha raggiunto il numero massimo di partecipanti: è la dimostrazione che, nonostante tutto, esiste (e resiste) ancora una grande parte della nostra comunità disposta ad aiutare il prossimo con impegno e passione”.