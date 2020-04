Croce rossa consegna alle aziende 25 mila mascherine prenotate da Confindustria

La Spezia - Venticinquemila mascherine protettive prenotate da Confindustria verranno distribuite nei prossimi giorni dalla Croce rossa della Spezia alle aziende associate del territorio. Stamattina gli operatori Cri hanno ritirato i dispositivi di protezione alla Fiera di Genova e li hanno trasportati alla Spezia nel magazzino della Croce Rossa: nei prossimi giorni i volontari si occuperanno di smistare le mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3) e consegnarle direttamente alle aziende associate di Confindustria.



"Oggi abbiamo raggiunto un buon risultato e di questo non possiamo che essere soddisfatti e ringraziare chi lo ha reso possibile ad iniziare dalla Regione Liguria, alla Croce Rossa - Comitato della Spezia che si è messa a disposizione per la consegna delle mascherine alle aziende associate che le hanno richieste – dichiara Mario Gerini, presidente Confindustria La Spezia – ma è anche vero che molto deve e dovrà essere fatto. C’è un grandissimo tema, che è quello della salute e le aziende per prime e da subito hanno attivato tutte le misure indicate dall’Autorità sanitaria. È sotto gli occhi di tutti che siamo di fronte ad una sfida monumentale: quella che ci permetterà, solo in sicurezza, di programmare la ripresa economica e sociale".



"Confindustria ci ha chiesto un supporto per la distribuzione delle mascherine alle aziende spezzine e ci siamo subito resi disponibili – aggiunge il presidente della Croce rossa spezzina Luigi De Angelis –. Già nei giorni scorsi abbiamo iniziato a distribuire mascherine, occhiali e tute protettive, che ci sono state donati da aziende e privati, ai reparti dell’ospedale e alle associazioni di volontariato che ne hanno fatto richiesta per poter proseguire le attività in ambulanza. La nostra struttura organizzativa e la professionalità dei nostri volontari sono a disposizione di tutte le realtà del territorio che necessitano di un supporto concreto per affrontare in sicurezza l’emergenza".