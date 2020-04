Croce Rossa, turni no-stop e 235 interventi in un mese

La Spezia - Moltissimi i gesti di generosità e le donazioni nei confronti della Croce Rossa della Spezia nelle ultime settimane, per sostenere le attività di assistenza svolte dai volontari sul territorio. L’associazione ringrazia sentitamente Marina Acconci, Davide Besana e Maurizio Moglia per aver lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe (che ad oggi ha raccolto più di 14 mila euro) e aver investito personalmente risorse nell’acquisto di migliaia di mascherine, tute integrali e occhiali protettivi che la CRI continua a distribuire al 118, ai reparti dell’ospedale e alle associazioni.



La Croce Rossa spezzina ringrazia anche la Fondazione Giovanna Ciani, che ha donato 30 mila euro come supporto per affrontare questo particolare momento di emergenza sanitaria, e il Rotary La Spezia che ha donato presìdi di protezione per il personale che svolge servizio sulle ambulanze. “Sono circa 160 volontari della Croce Rossa della Spezia che si sono mobilitati nelle ultime settimane per l’emergenza Covid-19 - commenta il Presidente Luigi De Angelis - È stato e continua ad essere uno sforzo immenso in termini di impegno, ore di attività, difficoltà degli interventi e attenzione per il rispetto di ogni singola norma di sicurezza. Ma le numerose donazioni, la vicinanza e i gesti di solidarietà nei nostri confronti ci hanno fatto sentire l’abbraccio di tutta la città, gli spezzini ci stanno davvero ripagando per tutto quello che facciamo”.



I numeri dell'emergenza.

Un’ondata di solidarietà che ha aiutato l’associazione a proseguire in sicurezza i servizi sanitari: da inizio emergenza al 31 marzo sono stati effettuati dagli operatori CRI 235 interventi legati al Covid-19 (per un totale di 13.341 km percorsi), fra trasporti di casi sospetti sull’ambulanza dedicata della Croce Rossa e trasporti dei tamponi con un’automedica al laboratorio del policlinico San Martino di Genova, mentre in parallelo sono proseguiti H24 i soccorsi di emergenza in ambulanza per rispondere alle richieste di aiuto al numero unico 112. In campo oltre ai soccorritori anche le Infermiere Volontarie della Croce Rossa della Spezia, impegnate all’interno delle tende pre-triage degli ospedali Sant’Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana e negli ambulatori dell’ex ospedale militare Falcomatà e di Luni. Le Infermiere Volontarie, in più, hanno risposto anche alle chiamate di aiuto arrivate da fuori regione e nelle scorse settimane hanno lavorato a fianco del personale sanitario nelle RSA “Casa San Giuseppe” di Belgioioso (Pavia) e “Galli Bonaventuri” di Pontremoli.



Montate tre tende al centro di assistenza della Caritas.

Gli operatori della Croce Rossa spezzina, in più, hanno montato due tende per la struttura di assistenza delle persone senza dimora al centro sportivo “Montagna”, mentre una terza tenda pneumatica è stata messa a disposizione e montata dalla Croce Rossa di Levanto. Le strutture serviranno per la distribuzione dei pasti, per visitare gli assistiti e dare loro un alloggio.