Croce Rossa, nuovo corso per aspiranti volontari

La Spezia - Sono ancora aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana. Per la prima volta il corso si terrà interamente in soli due giorni – sabato 25 e domenica 26 maggio – nella sede CRI di via Santa Caterina, alla Chiappa.



È possibile iscriversi chiamando il numero 0187/702121 dalle 9.30 alle 12.30, oppure recandosi direttamente nella sede della Croce Rossa alla Chiappa. Tutti gli interessati possono partecipare senza impegno alla serata di presentazione del corso di venerdì 17 maggio, alle 18, in via Sant’Antonio Maria Gianelli 29, a Fabiano, per conoscere tutte le informazioni ed eventualmente iscriversi.



Il corso prevede un accurato ciclo di formazione, con lezioni sia teoriche che pratiche, come la storia e i principi della Croce Rossa Italiana ed esercitazioni sul primo soccorso, come le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Terminati i due giorni di formazione e superato l’esame finale, che si terrà domenica sera, i nuovi volontari potranno anche seguire un secondo corso di specializzazione per poter svolgere i servizi in ambulanza.