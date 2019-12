Croce Rossa, i volontari impacchettano i regali di Natale

La Spezia - Si avvicinano le festività natalizie e la solidarietà si tinge di rosso. Numerose le iniziative organizzate dalla Croce Rossa sul territorio per raccogliere fondi a sostegno delle attività di assistenza delle fasce più deboli della popolazione. Per incominciare, domenica 8 dicembre appuntamento con i mercatini di Natale in piazza Cavour alla Spezia e al castello di Madrignano a Calice al Cornoviglio: in vendita regali, gadget e a Calice anche i biglietti della lotteria.



In più, da lunedì 9 dicembre la Croce Rossa sarà ogni giorno (tranne il sabato e la domenica) al punto vendita Tigotà di viale San Bartolomeo 527, dove i clienti con un’offerta libera potranno farsi impacchettare dai volontari CRI gli articoli da regalo acquistati. L’attività verrà svolta da lunedì 9 a venerdì 20 dicembre dalle 15 alle 19 (tranne il sabato e la domenica) e anche la vigilia di Natale dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tutto il ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività che la Croce Rossa svolge quotidianamente sul territorio a sostegno dei più deboli.