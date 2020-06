Croce Rossa distribuisce campioni di creme solari per la prevenzione delle malattie della pelle

La Spezia - Anche quest’anno, in vista della stagione estiva, la Croce Rossa della Spezia scende in campo per sensibilizzare la popolazione, soprattutto i più giovani, a una corretta esposizione ai raggi solari e alla prevenzione delle malattie della pelle.



Sabato 13 giugno, dalle 16.30 alle 19, i Giovani CRI saranno in piazza del Bastione per distribuire materiali informativi e campioni di creme solari, coinvolgendo i partecipanti con una serie di quiz e giochi a tema protezione della pelle. Ad oggi, infatti, soltanto il 30 per cento degli italiani utilizza una protezione solare, spesso andando incontro a molteplici effetti negativi, come scottature, eritemi, invecchiamento cutaneo e anche patologie più gravi. L’uso delle creme solari è il primo passo per prevenire le bruciature, proteggere la pelle e ridurre il rischio dell’insorgenza di malattie.



Sarà quindi una giornata all’insegna della prevenzione, in cui i Giovani della Croce Rossa divulgheranno le buone pratiche da rispettare per ottenere un’abbronzatura senza rischi. Nel corso del 2019 la CRI spezzina ha distribuito alla popolazione più di 6.000 campioni di creme solari, sensibilizzando migliaia di cittadini durante iniziative di prevenzione.