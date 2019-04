Croce Rossa, 14mila interventi nel 2018. De Angelis: "Abbiamo bisogno di nuovi volontari"

La Spezia - Più di 14 mila interventi svolti da volontari e infermiere volontarie. Anche nel 2018 la Croce Rossa della Spezia si è confermata un presidio fondamentale per il territorio, con un impegno quotidiano nei servizi di trasporto sanitario e nei soccorsi di emergenza. Più nel dettaglio, nell’arco del 2018 i trasporti sanitari effettuati dai dipendenti e dai Volontari della Croce Rossa, appositamente formati, sono stati complessivamente 8.270, in crescita del 4,8 per cento rispetto al 2017, per un totale di 187.000 chilometri percorsi. Comprendono trasporti – svolti non solo sul territorio nazionale ma anche all’estero – per dimissioni da strutture sanitarie, visite, consulenze mediche, terapie di dialisi, trasporto di sangue e organi. Ad occuparsi di organizzare le richieste di trasporti sanitari è la centrale operativa della Croce Rossa della Spezia, contattabile per qualsiasi informazione al numero 0187/702121.



Sul fronte dei soccorsi di emergenza in ambulanza, invece, gli interventi svolti nel 2018 sono stati 5.852, per un totale di 80.900 chilometri percorsi. Sia per i trasporti sanitari che per gli interventi di emergenza sono stati utilizzati 25 mezzi tra ambulanze e altre vetture, come pulmini per il trasporto di persone con disabilità e automediche, grazie all’impegno di 10 dipendenti impiegati in questo settore. Ad oggi, inoltre, la Croce Rossa della Spezia conta globalmente 465 Volontari, contando anche il Corpo militare volontario e le Infermiere Volontarie, distribuiti nelle sedi della Spezia, di Muggiano, Fezzano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio.



“Anche i numeri del 2018 dimostrano come la Croce Rossa spezzina sia una delle associazioni di volontariato più sviluppate dell’intera Liguria - commenta il presidente del Comitato Luigi De Angelis - Abbiamo confermato il nostro tradizionale impegno, con un incremento dei trasporti sanitari rispetto al 2017. Non sarebbe stato possibile senza la disponibilità e la dedizione dei nostri volontari e dipendenti, opportunamente formati per questo tipo di interventi e impegnati 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno. Per restare al fianco di chi ha bisogno è necessaria una presenza sempre maggiore di volontari: per questo chiamiamo a raccolta tutte le persone che vogliono unirsi a noi, per partecipare al prossimo corso di accesso che si svolgerà interamente in due giorni, il 25 e 26 maggio”. Per iscriversi al corso e diventare Volontari della Croce Rossa basta contattare il numero 0187/1822444 dalle 9.30 alle 12.30, oppure recarsi direttamente nella sede CRI di via Santa Caterina 29, alla Chiappa.