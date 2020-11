Cristo Re e la festa della cattedrale

La Spezia - Domenica prossima, ultima domenica dell’anno liturgico, è la festa di Cristo Re dell’Universo. E’ quindi anche la festa titolare della cattedrale della Spezia, intitolata a Cristo Re dei secoli. Ed è anche la festa patronale della parrocchia della cattedrale. Anzi, la parrocchia è stata intitolata a Cristo Re ancora prima che la cattedrale venisse realizzata. Fu infatti il vescovo Giuseppe Stella ad istituire il 12 giugno 1953 la parrocchia di Cristo Re, trasformando in detta istituzione la precedente vicaria autonoma della Madonna Pellegrina. La Madonna Pellegrina è tuttora contitolare della parrocchia, che venne riconosciuta civilmente il 22 marzo 1954. Il 25 ottobre 1958 venne consacrata la cripta della futura cattedrale, tuttora esistente, mentre si dovette attendere il 3 maggio 1975 per la solenne consacrazione della cattedrale, intitolata appunto a Cristo Re dei secoli, secondo il desiderio espresso a suo tempo da Papa Pio XI al vescovo Giovanni Costantini. Domenica prossima, come ogni anno, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà in cattedrale la Messa pontificale delle 10.30. Nel corso della Messa conferirà le Cresime a ragazzi e ragazze della parrocchia, oggi affidata alla cura di monsignor Pier Carlo Medinelli.