Cristiani e musulmani si incontrano al Canaletto

La Spezia - Come è noto, nel corso del suo recente viaggio nella penisola arabica, Papa Francesco ha firmato ad Abu Dhabi insieme al Grande Imam di Al–Azhar Ahmad Al– Tayyeb un importante documento sulla fratellanza universale per la pace mondiale e per la convivenza comune. Il documento sarà presentato e discusso alla Spezia sabato prossimo 15 giugno in una iniziativa congiunta della commissione diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso e del centro islamico “Arrahman”. Ne parleranno due relatori: Riccardo Burigana, direttore del centro studi per l’Ecumenismo in Italia e docente di Storia ecumenica della Chiesa presso l’Istituto di studi ecumenici di Venezia, e Adnane Mokrani, teologo musulmano e docente di Studi islamici a Roma, all’Università Gregoriana e al Pontificio istituto di studi arabi e di islamistica. L’incontro, al quale tutti sono invitati, si terrà sabato a partire dalle 9.30 nella sala del centro “Arrahman”, in via Mantegazza 11, al Canaletto.