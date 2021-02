Crescono gli iscritti al Cardarelli: i ragazzi vogliono specializzarsi in cultura, costruzione e ambiente

La Spezia - Centosettantacinque nuovi iscritti per il Cardarelli, una nuova classe per il liceo musicale e altre due per il Cat, ex geometri. Un risultato positivo per le due sedi dell'istituto che quest'anno segna un 20 per cento in più sul totale delle iscrizioni e una particolare attenzione al corso Costruzioni e ambiente che segna un 37 per cento delle preferenze dei futuri studenti.

"Questo incremento ci rincuora - spiega la dirigente Sarza Cecchini - ed è tutt'altro che scontato. La maggioranza degli iscritti andrà al liceo specializzato nella cultura, abbiamo avuto la conferma di una nuova classe al Musicale, cinque all'artistico e al Cat verranno realizzate due nuovi classi. Nell'anno del Covid e con la situazione pesante per il settore della cultura queste nuove iscrizioni non erano del tutto prevedibili. Le nuove classi costituite, possiamo dire, sono un risultato davvero positivo".