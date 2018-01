Crepe e disagi a scuola, all´Alberghiero gli studenti incrociano le braccia

Centinaia di ragazzi uniti in una manifestazione spontanea davanti alla scuola. Il presidente della Provincia: "Sono pronto a incontrarli".

La Spezia - Sono senza carta igienica, la scuola ha crepe e buchi nei muri. La misura è davvero colma per gli studenti dell'Istituto alberghiero Casini della Spezia. Questa mattina, prima del suono della campanella, si sono ritrovati nel cortile della scuola e si sono uniti in una manifestazione che è durata fino alle 11 circa.

In un primo momento il blocco composto da centinaia di ragazzi di tutte le classi si è riunito proprio nel cortile della scuola, poi si è spostato al di là della cancellata.

E il malcontento è forte tra gli studenti che non lamentano carenze “piccole”, la carta igienica nelle toilette e le già citate crepe solo per citarne alcune, ma si aggiungono problemi strutturali giudicati ben più gravi.

“Il laboratorio di cucina al piano terra ha la cappa che non funziona - raccontano alcuni studenti che stamani erano impegnati nel presidio - non solo ma molti banchi sono rotti e come se non bastasse in alcune porte mancano le maniglie”.

Sul tema dei laboratori i ragazzi hanno denunciato anche la mancanza di cibo destinato alle lezioni, ma non è finita qui. “Le tapparelle non funzionano più - dicono ancora ai taccuini di CDS – e i distributori automatici non vengono riforniti”.

A margine della manifestazione i ragazzi hanno detto che non arretreranno di un solo passo per garantire quelli che sono i loro diritti. “Non è una questione di ribellione giovanile – hanno aggiunto gli studenti -, ma del profondo desiderio di star bene a scuola. Ne gioverebbero sia gli studenti che gli insegnanti”.

Il presidente della Provincia Giorgio Cozzani in merito alla vicenda ha teso la mano ai ragazzi dell'Alberghiero: “Io sono disponibile a incontrarli e a confrontarmi con loro. E' importante però che si ricordino che per le segnalazioni alla Provincia c'è una prassi specifica e sono i dirigenti scolastici il canale principale. Chiaramente il tema delle scuole ci sta molto a cuore, infatti a bilancio abbiamo messo alcuni interventi che riguarderanno diversi istituti superiori”.