Crédit Agricole dona 10mila mascherine al Sant'Andrea

La Spezia - Continua l’impegno concreto nella lotta contro il Coronavirus di Crédit Agricole Italia con l’acquisto di 10mila mascherine da destinare all’Ospedale Sant’Andrea. La Banca ha deciso di

donare all’Ospedale Sant'Andrea della Spezia parte delle mascherine acquistate per i propri dipendenti, rinnovando così l’intenzione di contribuire in modo decisivo alla battaglia contro il virus e la sua diffusione. La donazione fa seguito all’acquisto di 9 macchine per la ventilazione assistita già destinate all’Ospedale Sant’Andrea in sinergia con la Fondazione Carispezia, per cui Crédit Agricole Italia ha fin da principio attivato la sua rete di contatti con imprese e privati, intervenendo in maniera veloce ed efficace nella risoluzione di uno dei problemi maggiormente critici di questo momento: la carenza di macchinari nelle strutture ospedaliere del territorio.

Questo intervento si aggiunge alle numerose iniziative che Crédit Agricole Italia ha finalizzato nelle ultime settimane per fornire un aiuto concreto nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, che portano il totale dell’impegno del Gruppo ad oltre 2 milioni di euro.