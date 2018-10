Crédit Agricole Carispezia in prima linea per la "StraGenova del cuore"

La Spezia - Crédit Agricole Carispezia è partner della StraGenova del Cuore che si terrà il 14 ottobre, una data simbolo in un luogo che evidenzia la voglia di non arrendersi. Oltre a sostenere l’iniziativa, CA Carispezia organizzerà tre eventi nelle sue filiali: mercoledì 10 ottobre nella sede della Spezia; giovedì 11 ottobre nella Sede di Savona; venerdì 12 ottobre nell’Agenzia per Te di via XX Settembre a Genova. Tre momenti in cui clienti e non clienti potranno iscriversi alla corsa di beneficenza e ricevere la maglia ufficiale della corsa.