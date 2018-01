Cozzani e Maggiani, tengono i classici cognomi spezzini

Il primo è un'assoluta tipicità della nostra zona, pochi altri casi in Liguria e in Italia. E lo porta anche la mamma di Belen.

La Spezia - In Piemonte dominano quei Ferrero che tanto fanno pensare ai peccati di gola, in Emilia Romagna sembrano fare tutti Fabbri di cognome e in Campania ogni dieci metri si incontra un Esposito. Queste sono soltanto alcune delle informazione che trapelano da una 'mappa' dedicata alla diffusione dei cognomi italiani pubblicata su Facebook da Italianismo, portale che riunisce la più grande comunità italiana in Brasile. L'elaborazione grafica ha suscitato un certo interessa, ma all'interno dei confini regionali l'effetto 'palla di parole' non è il massimo della precisione. Almeno a livello ligure, dove, ad esempio, nello Spezzino c'è un gigantesco Poggi e non si scorge il cognome Cozzani. Che nella nostra provincia, a livello di famiglie contrassegnate, è secondo solo a Rossi. A dirlo, il portale Cognomix, storicamente attivo nella conta e nello studio dei cognomi italiani.



Precisamente, le famiglie Rossi (cognome più diffuso sul suolo nazionale) nello Spezzino sono 384: 155 stanno nel capoluogo, 83 sono di stanza a Vezzano Ligure, il resto è sparso omogeneamente nel territorio. Il cognome Cozzani, assoluta tipicità spezzina, conta 355 nuclei famigliari. Anche in questo caso la massima concentrazione è Spezia (207) e a Vezano (77). Complessivamente, in Liguria le famiglie Cozzani sono 373, in Italia 510. Fa Cozzani di cognome anche Veronica, mamma di Belen e Cecilia Rodriguez, di origini spezzine. Cozzani si chiamano anche il presidente della Provincia e sindaco di Follo, Giorgio, e il Matteo sindaco di Porto Venere.



Tra i Rossi e i Cozzani si incastrano i Ferrari: questo cognome - che come Fabbri, Ferrero, Ferraris ecc. marchia i colleghi di Efesto e i loro discendenti - in Italia conta oltre 26mila famiglie, nello Spezzino 366, con i soliti picchi nel capoluogo (138) e nel Vezzanese (64).



Il quarto cognome della nostra provincia è Bianchi: 78 famiglie alla Spezia, un centinaio in Val di Magra più spiccioli, per un totale di 213. Segue in quinta piazza il cognome Maggiani, con 170 famiglie, oltre cento delle quali nel capoluogo. In Italia le famiglie maggiani sono poco più di 300, quasi tutte concentrate nelle provincie della Spezia e di Massa Carrara.