Cozzani alla cena di apertura dell'anno sociale dei Lions spezzini

La Spezia - Il Lions Club Host La Spezia ha invitato il presidente della Provincia della Spezia Giorgio Cozzani alla cena di apertura dell’anno sociale presso il ristorante La Trigola.

"I Lions hanno contribuito alla riuscita di molte iniziative su tutto il territorio provinciale e ho accolto con molto piacere il loro invito alla serata inaugurale del Club Host La Spezia", ha dichiarato il presidente Cozzani.

Nell’occasione il presidente dell’associazione Roberto Venturoli insieme al presidente Cozzani hanno premiato il dottor Gian Carmelo La Mattina, oculista di fama del territorio, per i suoi 35 anni di adesione ai Lions.

"Auspico che lo spirito di collaborazione e la disponibilità dimostrato dal Lions Club Host La Spezia in questi anni possa non solamente continuare ma irrobustirsi ancor più nel segno della solidarietà e del sostegno concreto a tutte le iniziative che verranno intraprese per il bene della nostra provincia. Nell’occasione rinnovo le mie congratulazioni al dottor La Mattina per il premio che ha conseguito", ha concluso Cozzani.