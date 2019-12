Cozzani: "Cassonetti differenziata? Basta porta a porta, servono anche a Mazzetta"

La Spezia - Anche il quartiere di Mazzetta e magari non solo quello, ha bisono di cassonetti per la raccolta differenziata. Ne è assolutamente convinta Lorella Cozzani, consigliera del gruppo Lega Nord Liguria Salvini. che porterà il tema al cospetto del consiglio comunale di martedì: "Dopo aver riscontrato numerose lamentele da pane di cittadini del quartiere dove la raccolta differenziata è svolta ancora con il porta a porta, sono qui a chiedere un intervento da parte della giunta comunale. Quel sistema di raccolta costringe le famiglie a dover ritagliare un angolo del proprio spazio vitale da dedicare a deposito momentaneo per la raccolta differenziata dei rifiuti. Per non parlare della questione sanitaria: i contenitori che alla sera vengono posizionati in prossimità dei portoni di accesso ai condomini spesso diventano preda di roditori e volatili in cerca di cibo, costringendo gli operatori ecologici ad un ulteriore lavori di pulizia delle aree di competenza. Sono stati peraltro individuati spazi idonei per il collocamento dei cassonetti in via XXIV maggio, in piazza Caduti di Nassidia, ed in via Vittorio Veneto".