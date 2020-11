Covid tra gli agenti della Municipale, il sindaco: "Non è un focolaio"

La Spezia - Otto casi positvi e nove in sorveglianza attiva, ma nella caserma della Polizia municipale della Spezia non c'è un focolaio. A precisarlo è il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini in una nota stampa sui casi Covid tra gli agenti della Polizia municipale risultati positivi al virus (Città della Spezia ne aveva parlato ieri qui).

Il primo cittadino ha espresso vicinanza a tutto il personale coinvolto e ha fornito qualche dettaglio sui dati con un numero totale di 17 agenti attualmente non in servizio.

"Vorrei esprimere la mia personale vicinanza e quella di tutta l’amministrazione agli agenti del Corpo di Polizia Municipale - esordisce Peracchini - che sono stati colpiti dal Covid-19, così come a quei dipendenti del Comune della Spezia che si trovano in stato di positività, quarantena o isolamento fiduciario".



"Vorrei rassicurare che negli uffici del Comando non c’è alcun focolaio - scrive il sindaco -: i casi di positività individuale sono 8 e 9 agenti in quarantena. Una situazione che è stata immediatamente gestita dai referenti del Comune della Spezia, il medico competente e il responsabile del servizio prevenzione e che è sotto controllo anche grazie al costante dialogo con l’Amministrazione da parte della stessa categoria e le parti sindacali che ringrazio per la grande collaborazione dimostrata in questi mesi difficili. I servizi di presidio sul territorio sono garantiti nonostante le difficoltà, per questo vorrei ringraziare il Comandante Pagliai e tutto il Corpo per lo sforzo ininterrotto durante tutte le diverse fasi dell’emergenza.



"Per il Corpo della Municipale - si legge nella nota -, così come per tutti i dipendenti del Comune della Spezia, è stato stilato un Documento di Valutazione dei Rischi che è costantemente monitorato e aggiornato in ordine alla pericolosità e potenzialità di contagio di Covid-19: uno strumento importante per una maggior tutela dei dipendenti e in particolare del Corpo dei Vigili che, essendo operativi sul territorio, potrebbero incorrere in situazioni in maggior misura rischiose durante lo svolgimento del proprio lavoro. Proprio verso la loro categoria, l’Amministrazione ha sempre avuto fin dall’inizio della pandemia un occhio di riguardo, prevedendo tutte le misure anticontagio, fornendo presidi di prevenzione quali, tra gli altri, mascherine e occhiali protettivi, e adibendo anche appositi locali e spogliatoi in cui gli agenti possano cambiarsi in sicurezza, sempre in ottica di prevenzione sanitaria. Credo che in questi quasi nove mesi di pandemia, il Comune della Spezia abbia dimostrato non solo di essere all’altezza del ruolo istituzionale che gli enti devono rivestire, garantendo sempre, nonostante tutto, tutti i servizi al cittadino, ma soprattutto di essere una grande comunità solidale. Proprio per questo, rinnovo a tutti i dipendenti la mia riconoscenza per non aver mai fatto mancare al cittadino la presenza dell’istituzione comunale sul territorio durante l’emergenza.”